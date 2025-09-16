Вторник, 16 Сентября 2025 16:25

АрмИнфо. 19 сентября на сцене Ереванского Артистического театра им. М. Мкртчяна состоится показ спектакля Московского Театра Наций «Тургенев. Метафизика любви» с актрисой, телеведущей и просто звездой Сати СПИВАКОВОЙ в главной роли.

Эти гастроли — не просто арт-проект, но следующий шаг в реализации программы, в которой есть метафизика любви — любви к человеку. Прошел год с тех пор, как Сати Спивакова стала Послом доброй воли благотворительного Фонда “City of smile/Город улыбок”, содействующего лечению детей, страдающих онкологическими заболеваниями и болезнями крови. Теперь госпожа Посол проведет первую большую акцию в поддержку фонда.

«Выражение» это не милосердие, а ответственность» поднимает планку понимания благотворительности на принципиально новый уровень, показывает, что помощь — это не жест доброй воли, а сложная ежедневная работа», — считает Рузанна ГРИГОРЯН, инициатор этого проекта и официальный представитель компании GPM Gold — спонсора гастролей и постоянного донора «Города улыбок».

— Когда год назад вы предложили Сати Спиваковой стать Послом доброй воли фонда «Город улыбок», вы рассчитывали на то, что дело не ограничится узнаваемым и изысканным «лицом компании», и перерастет в конкретную работу?

— Может быть, у меня бы и не было каких-то больших ожиданий, если бы Сати Спивакова была не просто нашей соотечественницей, но человеком, который всегда «в теме», всегда следит за тем, что происходит в Армении. Уехав в 80-ые, она не захлопнула за собой дверь, Армения — ее Родина, которая всегда в центре внимания. Ее семья поддерживала нашу страну в самые трудные минуты, и мы прекрасно понимаем, что все те многообразные программы, которые реализовывал для Армении великий маэстро Владимир Спиваков, — здесь не обошлось без участия Сати. Плюс сегодня социальные сети дают возможность ближе узнать и понять круг интересов селебрити — какие книги она читает и в каких мероприятиях участвует, какова ее позиция касательно тех или иных событий в мире… И невозможно было не заметить, насколько решительно и однозначно Сати отреагировала на войну в Арцахе, как потом очень тяжело переживала блокаду Арцаха и его этническую чистку… Все это говорило о том, что она в первую очередь живой человек с высокими душевными качествами. Так что, причина оптимизма у нас была.

— А как вообще возникла сама идея Посла доброй воли «Города улыбок»?

— У нас с фондом давно сложились добрые, дружеские отношения и большая профессиональная привязанность, и как-то мы с Эстер Демирчян, потрясающей женщиной, мамой четверых детей, которая несет на своих хрупких плечах всю ответственность фонда, общались по поводу отчетности мероприятий и думали — чего же фонду не хватает? И поняли — у него должно быть лицо, Посол доброй воли! У меня в планах были гастроли Московского Театра Наций, конкретнее, спектакля Сати Спиваковой «Канарейка», и я предложила пригласить ее еще на одну роль — Посла доброй воли. В ходе совместной работы над показом спектакля сделала ей предложение посетить больницу, которая занимается детьми, страдающими онкогематологическими заболеваниями. Сати не раздумывая приняла его, изъявила желание посетить и фонд, и больницу, пообщаться с детьми и врачами, чем вызвала мое искреннее восхищение. Сразу же было принято решение — весь сбор с показов спектакля будет передан «Городу улыбок». А на следующий день мы посетили детское отделение Центра гематологии имени Еоляна…Она заходила в каждую палату, разговаривала с каждым больным ребенком, дарила подарки. Это были игры и книжки, связанные с путешествиями. И Сати говорила детям — вы непременно должны выздороветь, чтобы побывать в странах, которые пока открываете для себя виртуально. В этом призыве — «Ты должен выздороветь!» — была суть ее общения с детьми.

— Компания GPM Gold реализует много программ, связанных с детьми и юношеством, и они носят в основном образовательный и культурно-просветительский характер. Почему в фокусе вашего внимания оказался именно фонд помощи онкобольным детям?

— Эта часть здравоохранения очень уязвимая, здесь нужен серьезный системный подход и осознание большой ответственности. Для нас большая честь быть постоянным донором и хорошим другом фонда «Город улыбок». Наши контакты начались достаточно давно — мы рабjтали с фондом «Подари жизнь», а позже, когда «Город улыбок» взял на себя курацию детей с онкологией и гематологией, наши отношения перешли в другую, более широкую фазу. Ежегодно наша компания оказывает фонду финансовое содействие, мы часто посещаем больницу, встречаемся с детьми, организуем для них разноформатные праздники. Спектакль, небольшое цирковое представление, программа с животными — реализуем разные интересные проекты. Например, недавно в рамках подобных мероприятий мы вместе с детьми красили скворечники, а потом каждый вешал этот скворечник у себя возле окна — такая акция в поддержку пернатых. И эти дети чувствовали всю нужность и важность своей заботы о слабых, а значит, чувствовали собственную социальную нужность и важность.

У нас уже даже сложились свои традиции летних и новогодних мероприятий. Причем на последнем таком празднике мы поздравляли не только тех, кто на сегодняшний день находился в больнице, но и всех, кто излечился, но поддерживает с фондом отношения. Мы почти всех их знаем в лицо — это очень родные нам люди. На мероприятии присутствовал и посол Российской Федерации в Армении. Посмотрели спектакль, зажгли шестиметровую елку, которую привезли и установили во дворе больницы. Если ребенок по воле судьбы встречает Новый год в клинике, а не дома, он не меньше, а может быть, и больше имеет право получить воодушевление и веру в чудо, котoрое приносит новогодний праздник. Каждый наш проект подчинен именно этой идеологии. Чтобы кроме материальной поддержки было лечение души — надежда и радость в подарок.

— Представьте, пожалуйста, подробнее программу, которую вы реализуете совместно с Сати Спиваковой.

— Если на роль посла «Города улыбок» Сати пригласили мы, то нынешний ее приезд и какое-то сопровождающее арт-мероприятие к нему — это уже инициатива Сати. «Прошел год с нашей встречи, фонд и дети не выходят у меня из головы, и несмотря на большую занятость, я готова приехать в Ереван в рамках своей миссии»… Она предложила приехать со спектаклем Театра Наций «Тургенев. Метафизика любви» — это такой очень изысканный, тонкий литературно-музыкальный формат для истинных ценителей, история великой любви Тургенева и Полины Виардо в письмах.

Сати сыграет два спектакля и передаст сбор фонду. А на следующий день она будет гостьей благотворительного ужина, который состоится по случаю ее визита. Познакомится с донорами фонда «Город улыбок», привлечет к нему еще большее внимание, вовлечет новых людей, проведет фандрайзинг в поддержку детей. Для нас очень важно, что в ДНК реализованных нами социально-культурных мероприятий вошел и этот проект, имеющий глубокий социальный и гуманитарный смысл. Не менее важно, что зритель, купив билет, тоже становится частью благотворительной акции. Ведь гуманизм и милосердие — это часть культуры.

— Говорят, на войне дисциплина лучше патриотизма. Если перефразировать — в вопросе помощи больным детям регулярное продолженное действие лучше красивых призывов?

— Помогать фонду детской онкологии и гематологии — это действительно ответственность в гораздо большей степени, чем просто милосердие. Основа милосердия — Сердце, основа ответственности — Разум и Воля. Милосердие — эмоция, порыв, желание помочь из сострадания. Оно может быть спонтанным и временным. Ответственность — это осознанное обязательство добиться результата.

Ребенок с онкологическим заболеванием не может ждать пока кто-то проникнется желанием помочь ему. Его лечение — это четкий, расписанный по дням и часам протокол, где ошибка или задержка могут стоить жизни. Фонд берет на себя ответственность за то, чтобы нужные лекарства, оборудование и помощь пришли вовремя. И здесь крайне важно доверие! Люди, которые жертвуют свои деньги, доверяют фонду самое ценное — свою веру в то, что их вклад спасет чью-то жизнь. Они не ждут фанфар, они ждут эффективного использования своих средств.

Так что, мы несем ответственность за надежду. Для семьи заболевшего ребенка мы часто становимся опорой не только финансовой, но и моральной, даем ей уверенность в том, что они не одни, что борьба имеет смысл, что лучшее лечение — доступно. И выражение «это не милосердие, а ответственность» поднимает планку понимания благотворительности на принципиально новый уровень. Это означает, что помощь — это не жест доброй воли, а работа. Сложная, ежедневная, требующая профессиональных навыков в сфере управления, юриспруденции, медицины, пиара, фандрайзинга. Это работа, где нет права на ошибку.

Я как донор очень довольна работой фонда. Нашему тесному сотрудничеству уже 7 лет. Мне очевидно, что фонд состоялся и развивается. Особенно приятно, что он состоялся не в результате какой-то политической «обязаловки», а именно на основе высоких морально-нравственных инициатив. И тут надо снять шляпу перед администрацией фонда, всеми врачами и медицинским персоналом. Существует большая серьезная статистика — детская онкология лечится, с этим возможно справиться, что и является маяком всех инициатив, которые мы выстраиваем. В результате ежедневной работы врачей, фонда, доноров и меценатов, дети уходят домой здоровыми — результат налицо!

Сона Мелоян, «Голос Армении»