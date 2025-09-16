Вторник, 16 Сентября 2025 16:20

АрмИнфо. Адвокат Роман Ерицян, который ранее от имени президента Арцаха Самвела Шахраманяна обратился в суд с иском о судебной защите против авторов учебника <История Армении> 9-го класса, МОНКС и других ответственных лиц, в качестве меры обеспечения иска просит запретить преподавание в школах определённого раздела данного учебника до вступления в силу окончательного решения суда по этому делу.

Содержание заключительных частей иска и ходатайства об обеспечении иска, поданного от имени президента Республики Арцах против министерства образования, науки и высшего образования Республики Армения и автора учебника истории Армении для 9-го класса Нжде Овсепяна он опубликовал в соцсети.

В начале сентября АрмИнфо сообщало, что адвокаты Самвела Шахраманяна от его имени подали иск против МОНКС и других ответственных лиц за клеветнические утверждения, содержащиеся в учебнике "История Армении" за 9-ый класс касательно событий вокруг Арцаха в период с осени 2020 года по осень 2023 года. Как сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат Роман Ерицян, они намерены требовать опровержения ложных сведений о президенте, содержащихся в учебнике. В частности, как пояснил Ерицян, речь идет о таких формулировках в учебнике, как "Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске Арцаха" или "Шахраманян является тем, кто сдал НКР". Адвокат уверен, что таким образом власти Армении намерены перенести ответственность за сдачу Нагорно-Карабахской Республики на арцахское руководство. "Мы полны решимости бороться со всеми искажениями истории и попытками ввести в заблуждение новое поколение. Арцахцы прекрасно знают, кто сдал нашу родину и для нас подобные формулировки недопустимы. Но если все так и останется, то эта информация будет передаваться из поколения в поколение, и со временем будет уже восприниматься как истина. И это в том случае, когда авторы учебника никогда не видели данный указ. Кроме того, в учебнике не нашли место события, которые последовали за этим указом, а также нет ни слова о том, что президент не имел полномочий подписывать подобный указ", - заметил Ерицян.