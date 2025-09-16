Вторник, 16 Сентября 2025 15:50

АрмИнфо. Младший сержант приговорён к 3 годам лишения свободы: вынесен первый приговор по делу о пожаре, возникшем в N-ской воинской части Министерства обороны РА в селе Азат, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.

Согласно источнику, обвинительный приговор был вынесен 21 августа 2025 года судом первой инстанции общей юрисдикции Гегаркуникской области.

Младший сержант (срочник) Р.М., с 18 по 19 января 2023 года несущий дежурство в месте дислокации инженерно-саперной роты N-ской воинской части Министерства обороны РА, в селе Азат Гегаркуникской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 543 Уголовного кодекса (нарушение правил внутреннего распорядка службы, повлекшее по неосторожности смерть человека (людей)).

Ведомство напоминает, что 19 января 2023 года с 00:30 до 01:00 дежурный по роте Р.М., отвечая за сохранность и поддержание внутреннего порядка, личного состава, вооружения, боевой техники и боеприпасов, зданий и имущества, а также в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка, имея обязанность следить за розжигом печи, вышел из казармы поговорить по мобильному телефону. В связи с этим он не заметил и не предпринял попытки предотвратить, казалось бы, опасные действия офицера инженерной службы капитана Э.Х., а в дальнейшем не принял своевременных мер по спасению личного состава, вооружения и других материальных ресурсов, подвергшихся риску на начальном этапе возникновения пожара, что по неосторожности повлекло гибель человека (людей). 15 военнослужащих срочной службы этой же роты, не были своевременно эвакуированы. Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты они не смогли самостоятельно потушить пожар и, не имея возможности покинуть помещение, погибли, а трое получили ожоги различной степени тяжести.

Отмечается, что отношении Э.Г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 532 УК (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, военной техникой или иным военным имуществом, материалами, устройствами или предметами, представляющими повышенную опасность для окружающей среды, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Дело находится в стадии судебного разбирательства.