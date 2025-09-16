Вторник, 16 Сентября 2025 15:48

АрмИнфо. 16 сентября в Ватикане состялась встреча Католикоса всех армян Гарегина II с Папой Римским Львом XIV.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, после братского приветствия патриархи Армянской Апостольской Церкви и Римско- Католической Церкви провели личную беседу. Католикос всех армян передал Папе свои сердечные поздравления в связи с его избранием главой Римско- Католической Церкви, а также по случаю 70-летия со днея рождения Понтифик, молясь о том, чтобы Небесный Господь даровал ему силы и способности во славу Божию и для мирной и благополучной жизни человечества.

Гарегина II с удовлетворением отметил, что братские связи между двумя Церквями укрепляются благодаря теплым встречам и совместным свидетельствам веры, вспомнив визит в Армению приснопамятного Папы Иоанна Павла II в 2001 году, а затем в 2016 году - знаменательный случай - прием приснопамятного Папы Франциска в Святом Эчмиадзине в рамках паломничества под названием "Визит в первую христианскую страну". Среди знаменательных вех в отношениях между Армянской и Римско- Католической Церковью Его Святейшество отметил Божественную литургию, совершенную в соборе Святого Петра в 2015 году по случаю столетия Геноцида армян, и провозглашение Святым Престолом Григора Нарекаци одним из своих святых.

Католикос всех армян выразил уверенность, что отношения между двумя Церквями будут и впредь развиваться в том же братском духе и теплоте, что приведет к новым и добрым совместным достижениям.

В ходе беседы оба Патриарха коснулись тревожных событий, происходящих в мире, вызовов и испытаний, с которыми столкнулись Армения и армянский народ. Вниманию Папы Римского были также представлены проблемы армян Арцаха, изгнанных из колыбели своих предков, сохранение армянского духовного и культурного наследия, находящегося под угрозой уничтожения в Арцахе, необходимость освобождения военнопленных и заложников.

Патриархи подчеркнули важность миссии Церквей в утверждении справедливости и мира на земле, в обеспечении гармоничного сосуществования народов, в призвании верующих обогащать веру, надежду и любовь в сердцах людей. Была подчеркнута необходимость объединения усилий Церквей во имя распространения света Евангелия, защиты прав человека и построения процветающего и безопасного мира.

В заключение Его Святейшество пригласил Папу Римского Льва XIV посетить Армению.

В рамках визита в Ватикан Католикос всех армян также посетил базилику Святой Марии в Риме, где вознес молитву Богу у гробницы приснопамятного Папы Франциска за упокой его души.