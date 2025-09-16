Вторник, 16 Сентября 2025 15:45

АрмИнфо. Армения определит свой формат участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое состоится 29 сентября в Минске. Об этом сообщил журналистам в Минске первый заместитель генерального секретаря Содружества Игорь Петришенко.

"Армения тоже подтвердила участие. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Это вопрос, с которым должна определиться армянская сторона, - для того, чтобы видеть свое участие более эффективным. Поэтому это они будут принимать решение", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли армянская сторона в очном формате участвовать в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Минске.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится в Минске 29 сентября, в повестку планируется включить 14 вопросов.

Отметим, что Армения отказывается участвовать в мероприятиях, проводимых в Беларуси. Власти Армении аргументировали это поддержкой президента Беларуси Азербайджана в агрессии против Армении.