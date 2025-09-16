Вторник, 16 Сентября 2025 15:12

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и советник президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Бертран Бушвальтер на встрече 16 сентября выразили удовлетворение двусторонними отношениями.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обратили внимание на активный и непрерывный политический диалог на высшем уровне, а также эффективное и развивающееся сотрудничество в стратегически важных областях.

Были подробно обсуждены вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес.

Костанян представил достигнутые в Вашингтоне 8 августа между Арменией и Азербайджаном соглашения, высоко оценив усилия Франции по установлению прочного мира на Южном Кавказе.