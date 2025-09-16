Вторник, 16 Сентября 2025 14:53

АрмИнфо. Раскрыты случаи взяточничества со стороны должностных лиц Инспекционных органов и сотрудников коммерческих организаций, сообщает Антикоррупционный комитет.

Согласно информации, установлено, что должностное лицо Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности РА в июне 2024 года получило взятку в размере 245 000 драмов от директора компании за игнорирование ряда незавершённых работ или проблем, связанных с просроченными техническими условиями, выполненных компанией, осуществляющей работы по газоснабжению различных лиц в Ереване, и за выдачу соответствующих разрешений на эксплуатацию.

В другом случае с должностным лицом другого Инспекционного органа была достигнута договорённость о даче взятки в размере 200 000 драмов за организацию указанных процессов.

Предварительное расследование, проведённое в рамках уголовного производства, также выявило случаи взяточничества в частном секторе со стороны сотрудников коммерческих организаций от директора компании, осуществляющей работы по газоснабжению.

Согласно материалам, в октябре 2024 года они получили взятки в общей сложности на сумму 300 000 драмов за фальсификацию соответствующих документов, связанных со строительством газораспределительной станции для государственных нужд, и включение в них недостоверной информации о завершении работ.

Двум должностным лицам Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности РА предъявлено обвинение в получении взятки по статье 435, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса РА, а сотрудникам коммерческих организаций - в получении взятки в частном секторе по статье 272, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса РА. К двум должностным лицам в качестве мер пресечения применены домашний арест, административный контроль, залог и приостановление полномочий.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением.