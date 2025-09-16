Вторник, 16 Сентября 2025 14:08

АрмИнфо. Государства умирают не от мечты, а от неспособности защитить себя. Об этом пишет бывший министр иностранных дело РА Ара Айвазян, статью которого представляет сайт Группы "Альтернативные проекты".

Согласно Айвазяну, после поражений в войнах 2020-2023 годов власти Армении объявили о новой стратегии, основанной на идее "эпохи мира", отказа от конфронтации и демократического возрождения. Это видение предполагает, что внутренние реформы и перестройка национального менталитета создадут условия для прочного мира. Однако в контексте формирующегося нового международного порядка такая стратегия представляется опасной и устаревшей. "Мир, к которому стремится Ереван, предполагает наличие гарантов, правил и институциональных рамок. При этом игнорируется тот факт, что гаранты утратили интерес и волю, а правила - свою силу. В таких условиях политика одностороннего примирения становится формулой не мира, а уязвимости. Неслучайно, что Турция и Азербайджан, действуя в соответствии с логикой силовой политики, не рассматривают "дружелюбное отношение" Армении как стимул к деэскалации. Напротив, они считают его проявлением слабости, поэтому последовательно усиливают военное, территориальное, дипломатическое и идеологическое давление", - отметил экс-министр, добавив, что главная функция каждого государства - обеспечение безопасности своих граждан и защита суверенитета. Никакая декларация, никакой подписанный документ не заменит силовой составляющей этой жизненно важной функции.

"Сегодня Армения осталась без стратегических гарантов, её обороноспособность ограничена, а окружающая среда агрессивна. В такой ситуации делать мир знаменем без ограничений и оставлять ценности без защиты - значит толкать страну на путь стратегической уязвимости. Именно поэтому действия армянского руководства противоречат логике развития международной обстановки. Они лишены стратегического анализа происходящих в мире процессов и реальных целей соседей, что представляет собой экзистенциальный вызов для Армении. Армянские власти не учитывают главного: ни демократизация, ни миролюбивая риторика, ни даже правовые уступки не обеспечивают безопасности в мире, где правит сила, а не закон. Сейчас нам предлагают концепцию "Реальной Армении" как отрезвляющего отказа от мифов и надежд прошлого и отказа от "Исторической Армении", чьи ценности и амбиции якобы привели к постоянным катастрофам. Однако трагедия в том, что именно отказ от памяти, уроков истории, инстинкта самосохранения может привести не к разрушению исторического мифа, а к разрушению реальной Армении, той самой Армении, которая существует как суверенное государство уже 34 года. Стратегически непродуманный курс, подаваемый как "трезвость" и "реализм", может привести к тому, что мы вновь переживём великую катастрофу, которую мы решили "никогда больше не допустить". И тогда история, не как миф, а как трагедия, вернётся, чтобы напомнить нам, что государства умирают не от мечты, а от неспособности защитить себя", - подчеркнул Ара Айвахян.