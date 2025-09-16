Вторник, 16 Сентября 2025 13:52

АрмИнфо. По случаю Дня независимости Армении, 21 сентября, Министерство обороны проведет праздничное шествие военных оркестров Вооруженных сил и показательные выступления военнослужащих роты почетного караула на площадях Республики и Свободы в Ереване.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичного муниципалитета, в связи с этим в ходе мероприятия будет перерыто движение по ряду улиц. Так, будут перекрыты улица Абовяна от здания кинотеатра "Москва", улица Амиряна 13 от перекрестка Закян-Амирян, улица Налбандяна 13 от площади Сахарова ведущие к площади Республики. Также временно будут закрыты проспект Тиграна Меца от Армянского государственного педагогического университета им. Абовяна, улица Саркисяна от памятника Шаумяну до площади Республики, а также участки дороги Северного проспекта и площади Свободы.

Напомним, что 21 сентября Армения отмечает 34-ую годовщину независимости страны.