Вторник, 16 Сентября 2025 13:39

АрмИнфо. Оппозиционная фракция "Честь имею" представила проект заявления Национального Собрания Армении "О выражении недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну на основе национального кризиса и провала управления".

Как отмечается в этой связи в заявлении оппозиционной политической силы, которую на своей странице в Фейсбук распространил глава фракции Айк Мамиджанян, правительство во главе с премьер-министром не выполнило свои обязанности, существенно отклонившись от представленной ими и одобренной парламентом программы. Кроме того, отмечается, что оно не смогло эффективно отреагировать на вызовы, стоящие перед государством, часто становясь причиной возникновения новых.

Так, согласно заявлению фракции, деятельность сегодняшней власти привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления. "Эта политика имела катастрофические последствия во всех сферах национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, социально-экономической и национальной жизни, создавая серьезные проблемы для Республики Армения, и ставя под угрозу будущее страны. Этот всеобъемлющий сбой во всех направлениях не случаен. Это прямой результат политики, решений и поведения премьер-министра Никола Пашиняна", - отметили во фракции.

В частности, подчеркивается, что преступные ошибки премьер-министра привели к потере Арцаха, небрежная дипломатия правящего режима ничего не предприняла для освобождения армянских военнопленных, а авторитарные наклонности Никола Пашиняна привели к тюремному заключению его оппонентов. "Его администрация привела также к новому уровню коррупции, а неэффективное управление экономикой поставило Республику Армения перед серьезными экономическими проблемами", - далее отмечается в заявлении.

В связи с вышесказанным в оппозиционной фракции заявили, что Никол Пашинян безвозвратно потерял легитимность управления страной и его продолжающееся пребывание у власти представляет угрозу существованию Республики. "Разрушительная деятельность правительства во всех сферах государственного управления - безопасности, внешней политике, экономике и социальном обеспечении - демонстрирует его фундаментальную некомпетентность и отсутствие видения. Последствия этих неудач ставят под угрозу будущее армянской государственности", - заметили в оппозиционной фракции.

В связи с этим в заявлении подчеркивается, что на данный момент единственным конституционным решением создавшейся ситуации является побуждение Национального собрания к выражению недоверия премьер-министру. Как пояснили во фракции, это предполагает последовательность следующих шагов. В первую очередь, консолидацию депутатов вокруг идеи выражения недоверия премьер-министру. Во вторую очередь, как отмечается в заявлении, формирование переходного правительства, приоритетами которого должны быть стабилизация ситуации в области национальной безопасности, восстановление верховенства закона, освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод.

"Кроме того, в приоритете должны быть восстановление атмосферы общественной солидарности, организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов, прекращение падения международного авторитета Армении, предостережение страны от экономических потрясений, продвижение на международных площадках вопроса возвращения армянских военнопленных и военно-политического руководства Арцаха", - отметили во фракции.

В связи с этим в оппозиционной силе призвали все политические силы, гражданское общество и отдельных граждан, которые верят в будущее Армении, объединиться вокруг наиболее реалистичного на данный момент способа смены власти - процесса выражения недоверия премьер-министру. "Настало время перемен перед надвигающимися и, возможно, новыми разрушительными бедствиями", - резюмировали в "Честь имею".

Напомним, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.