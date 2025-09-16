Вторник, 16 Сентября 2025 11:56

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Восстановлены права собственности общины на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2,29 га в селе Когес общины Лори Берд Лорийской области. Кадастровая стоимость: 1 миллион 877 тысяч драмов>, - написал Пашинян.