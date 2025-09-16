Вторник, 16 Сентября 2025 11:51

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Республики Узбекистан о выдаче подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

"А.К., обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере и сбыте фальшивой иностранной валюты, 10 сентября 2025 года был передан компетентным органам Узбекистана", - говорится в сообщении.