Вторник, 16 Сентября 2025 11:50

АрмИнфо. Турция хочет использовать премьер-министра РА Никола Пашиняна и турецкую "пятую колонну", чтобы сначала вывести из Армении российскую 102-ю военную базу, разрушить систему безопасности Армении изнутри, после чего с въездных и выездных марок исчезнет не только изображение Арарата, но и само слово "Армения". Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер движения "Мать Армения" Андраник Теванян.

"Ворон войны приносит нам такое спокойствие, что Армения стала яблоком раздора между Азербайджаном и Турцией. Последние сражаются, как хищники в джунглях, кусая друг друга за свою добычу. Дело в том, что между Эрдоганом и Алиевым возникли разногласия по поводу Никола Пашиняна. Турция настоятельно призывает Азербайджан подписать так называемый мирный документ до парламентских выборов в Армении - в июне 2026 года, чтобы Никол мог обмануть доверчивую часть армянского народа, и получить от него всё, о чём Алиев говорит каждый день. Последний, однако, торопится, хочет получить коридор и всё остальное, к 2026 году, потому что практически убедился, что всегда получает то, что хочет. Кроме того, Алиев не верит в воспроизводство власти Пашиняна. Именно поэтому он спешит получить всё сейчас", - отметил политик.

Он добавил, что "спор" между Турцией и Азербайджаном относительно Армении заключается в сроках и методах оккупации cтраны. "Этот

"спор" носит тактический характер: уничтожить Армению сейчас или чуть позже? Турция желает медленной смерти и дрожит за судьбу Никола, потому что о таком подарке она и мечтать не могла. Азербайджан хочет его сейчас и всего.

Турция тоже хочет всего, но предлагает не торопиться, опасаясь, что Никола могут в спешке сбросить с места. Турция хочет использовать Никола и турецкую "пятую колонну", чтобы сначала вывести из Армении российскую 102-ю военную базу, разрушить систему безопасности Армении изнутри, после чего с въездных и выездных марок исчезнет не только изображение Арарата, но и само слово "Армения".

"Спор" между Турцией и Азербайджаном - это спор о жизни Никола и смерти Армении. Турция хочет оставить Никола в живых, чтобы Армении

не существовало. Единственный способ прекратить этот "спор" - политическая смерть Никола, чтобы Армения могла жить", - отметил Теванян.