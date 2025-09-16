Вторник, 16 Сентября 2025 11:48

АрмИнфо. Формулировки, используемые главой службы внешней разведки Армении Кристине Григорян касательно наличия угроз демократии Армении, вписываются в антироссийскую пропаганду, поощряемую действующей властью.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил политолог Сурен Суренянц, реагируя на заявление главы службы внешней разведки о том, что "в данный момент военные угрозы минимальны, однако есть угрозы демократии".

"Таким образом, сегодня "стрела" угрозы Армении направлена не в сторону Азербайджана, а в сторону России, что подтверждает, что власти Армении склонны принять условия азербайджанского вассалитета", - считает Суренянц.

На фоне этого, по его словам, создается имитация мира, не имеющая ничего общего с реальностью. Однако, как заметил политолог, реальность такова: Азербайджан, не подписывая мирный договор, держит дверь к войне открытой. "В то же самое время, Армения продолжает оставаться в блокаде, а часть нашей страны все еще оккупирована. Более того, главная опасность для нашей демократии исходит изнутри - от авторитарных тенденций власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - подчеркнул эксперт.

Подытоживая вышесказанное, Суренянц обратил внимание на опасную тенденцию создания "иллюзии безопасности" у общества, в условиях, сохранения ключевых угроз, стоящих перед Арменией и требующих ответственной политики.

Напомним, что 15 сентября, на полях международной конференции глава Службы внешней разведки Армении Кристине Григорян заявила, что "уровень военных угроз для Армении в настоящее время крайне низок". Она также заверила, что пару месяцев назад эти угрозы были значительно выше, однако процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном во многом способствовал снижению рисков возобновления боевых действий. Между тем, по ее словам, перед страной стоят гибридные угрозы демократии, которые исходят не от одной конкретной страны.