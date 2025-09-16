Вторник, 16 Сентября 2025 10:31

АрмИнфо. В Ереване состоялись первые политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Таиланда. С армянской стороны консультации возглавила начальника Департамента Азии и Тихоокеанского региона МИД Анаит Карапетян, с тайской - генеральный директор Департамента европейских дел МИД Таиланда Кронгканит Ракчареон.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, выразив обоюдную готовность к развитию существующего политического диалога. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая развитие экономических связей, возможности сотрудничества в сферах туризма, информационных технологий и инноваций, расширение договорно-правовой базы, образовательные и культурные обмены. Стороны также затронули вопросы сотрудничества в международных организациях и на других многосторонних площадках.

Были также затронуты вопросы развития региональной и международной обстановки. В этом ключе Карапетян подробно представила собеседнику продвигаемую Арменией мирную повестку, включая достигнутые в Вашингтоне соглашения в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также видение Армении по расширению региональной и межрегиональной взаимосвязанности и развитию всестороннего сотрудничества. Генеральный директор Департамента европейских дел МИД Таиланда представил последние события в Юго-Восточной Азии.

В рамках визита делегация была принята заместителем министра иностранных дел Армении Мнацаканом Сафаряном, с которым был обсужден ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки армяно-таиландских отношений, а также региональных развитий.