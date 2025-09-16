Вторник, 16 Сентября 2025 10:30

АрмИнфо. Следующая, седьмая по счету встреча специальных представителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений, по всей видимости, пройдет в Турции. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил спецпредставитель от Армении, вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

По его словам, сроки и место проведения новой встречи пока не определены. Рубинян подчеркнул, что впервые очередная, шестая встреча спецпредставилей прошла на территории страны - участницы переговоров, в данном случае - в Ереване. До этого они проходили либо на территориях третьих стран, и одна встреча состоялась на границе двух государств. "Уже этот факт носит символический характер, что можно оценить как положительный факт. Следуюшая встреча, по всей видимости, пройдет в Турции. Сроки этой встречи пока не уточнены", - сказал вице-спикер НС.

Он отметил, что спецпредставители - Рубен Рубинян и посол Сердар Кылыч подтвердили согласованные ранее намерения о продвижении

процесса полноценной нормализации отношений между странами. Они договорились ускорить процесс реализации соглашения о пересечении сухопутной границы гражданами третьих стран и лицами с дипломатическими паспортами, достигнутого на встрече 1 июля 2022 года, провести необходимые технические исследования для восстановления и эксплуатации железной дороги и ЛЭП Гюмри-Карс, увеличения количества авиарейсов между двумя странами.

Говоря об обсуждении технических аспектов совместного восстановления исторического моста Ани, вице-спикер отметил, что работы "на земле" вскоре начнутся после завершения технического этапа и стадии

подготовки документов. С точки зрения Рубиняна, восстановление этого пограничного моста, расположенного на территории как Армении, так и Турции, важно, в том числе, с точки зрения развития туризма. По словам вице-спикера, в ходе встречи была также достигнута договоренность о предоставлении обоюдной возможности ограниченному числу студентов проходить обучение в рамках стипендиальной программы в Армении и Турции. Стороны также договорились расширить с лета 2026 года количество авиакомпаний, осуществляющих рейсы между армянскими и турецкими городами. "В настоящее время регулярный рейс Ереван-Стамбул осуществляет одна турецкая компания, и была одна армянская компания, летавшая по маршруту Ереван-Стамбул. Есть идеи об увеличении авиакомпаний": - сказал Рубинян, добавив, что планируются рейсы и в другие турецкие города, а также включение в маршруты армянского аэропорта в Гюмри. Что касается восстановления ЛЭП Гюмри-Карс, то, как заметил вице-спикер Нс, это позволит Армении продавать электроэнергию Турции, а перезапуск железной дороги Гюмри-Карс поспособствует деблокаде Армении и увеличению ее товарооборота.