Вторник, 16 Сентября 2025 10:26

АрмИнфо. Экс-пресс-секретарь мэрии Еревана, журналист Акоп Карапетян подвергся нападению после критики штрафной системы, введенной столичной мэрии за неуплату за проезд. Журналист уверен, что атака на него организована начальником Службы общественного порядка мэрии Еревана Аветиком Бабаяном.

Как рассказал Карапетян на своей странице в Фейсбук, после того, как он поделился публикацией о том, что сотрудники мэрии Еревана незаконно оштрафовали женщину в автобусе в условиях, когда она оплатила за проезд. Журналист констатировал, что в этой публикации он выразил свою позицию по данному инциденту, и в целом о введенной мэрией Еревана штрафной системе. Карапетян добавил, что после этой публикации ему стал угрожать некто пользователь Фейсбук Аветик Бабаян.

Со слов журналиста, он выяснил, что пользователь Аветик Бабаян никто иной как главный полицейский города Еревана.

Карапетян добавил, после угроз от Бабаяна он связался с двумя высокопоставленным чиновникам мэрии, один из которых напрямую отвечает за координацию кадровых вопросов. "Я рассказываю ему о случившемся и надеюсь, что они примут соответствующие меры в отношении его поведения. Спустя два дня, не получив ответа от муниципалитета, я сам нахожу рабочие контакты Бабаяна в открытых источниках, передаю секретарю свой номер телефона и прошу перезвонить. Через несколько часов Бабаян звонит и снова начинает угрожать ("скажи, где ты, я приду и переломаю тебе ноги" и т.д.). Снова, используя доступные выражения, я пытаюсь дать ему понять, что он должностное лицо и лучше бы он выполнял свои обязанности. На этом инцидент я считаю исчерпанным", - далее рассказывает Карапетян.

По его словам, спустя две недели вечером, когда он выходил с работы, на него напал человек в маске и стал избивать. "Я убеждён, что нападение на меня и описанные выше события напрямую связаны. Разумеется, в тот же вечер я обратился в правоохранительные органы и надеюсь, что они изучат имеющиеся доказательства, угрозы в мой адрес (которые задокументированы) и записи с камер видеонаблюдения в этом районе в день нападения. Всё это, конечно же, произошло как минимум с молчаливого согласия властей. Здравый смысл подсказывает, что такого человека, как Аветик Бабаян, следует держать подальше от государственной службы, тем более от поддержания общественного порядка. Между тем, Тигран Авинян не только доверил ему важную должность, но и не предпринял никаких шагов для устранения возникшего недоразумения, основанного на предоставленной мной информации. Одно из двух: либо Авинян солидарен с ним и защищает своего бывшего заступника, либо он не в курсе этого инцидента. В любом случае, это доказывает одно: собака в мэрии не знает своего хозяина", - констатировал журналист.