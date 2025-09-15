Понедельник, 15 Сентября 2025 22:31

АрмИнфо.В рамках подготовительной встречи министров к внеочередному арабо-исламскому саммиту состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным министром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Государства Катар Марьам бин Али бин Насер Аль-Миснад.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе укрепление двустороннего политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей.

Отдельное внимание было уделено текущей ситуации в регионе.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества на принципах взаимного уважения и доверия