Понедельник, 15 Сентября 2025 22:20

АрмИнфо. ACBA Bank во второй раз провел встречу с акционерами и инвесторами в новом формате, подведя итоги первого полугодия 2025 года. Благодаря таким встречам банк формирует атмосферу взаимного доверия с акционерами и инвесторами, формирует новую культуру корпоративного управления.

«Благодаря таким встречам мы формируем новую культуру корпоративного управления. Каждый квартал мы проводим встречи с нашими клиентами и инвесторами, на которых представляем наши показатели. Как открытое акционерное общество, мы хотим предоставить акционерам больше информации о нашей деятельности, чтобы они могли почувствовать, в каком направлении развивается банк, как он развивается, какие успехи, препятствия и риски существуют. Мы очень успешно подвели итоги прошедшего полугодия, получив прибыль выше запланированной. Думаю, мы подведем итоги года с лучшими показателями, чем планировали», — отметил финансовый директор ACBA Bank Степа Закинян.

«В настоящее время ACBA является компанией с самыми активными акциями на Армянской фондовой бирже и единственной компанией, посредством которой осуществляются постоянные и масштабные сделки. Деятельность и финансовая эффективность банка отличаются высокой эффективностью и обеспечивают высокие показатели», — отметил генеральный директор армянской инвестиционной компании «Армброк» Арам Кайфаджян.