Понедельник, 15 Сентября 2025 20:20

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию, замглавы МИД Армении Ваан Костанян встретился с министром-делегатом по делам Европы при Министре Европы и иностранных дел Франции Бенжаменом Хаддадом.

Как сообщает пресс-служба МИД Франции, собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога между Арменией и Францией, обсудили предстоящие программы, а также подчеркнули важность установления стратегического партнерства.

Были подробно рассмотрены перспективы дальнейшего углубления европейской интеграции Армении и, в этом контексте, возможности армяно-французского сотрудничества.

Костанян представил собеседнику шаги, предпринятые правительством Армении после принятия Национальным Собранием закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Европейскому Союзу", направленные на углубление партнерства с ЕС, подробно ознакомив с намеченной повесткой реформ.

Стороны также затронули организационные вопросы саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении в 2026 году.

Армянский дипломат рассказал об исторических договоренностях, достигнутых 8 августа в Вашингтоне в рамках процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также о видении Армении в отношении дальнейших шагов, направленных на институционализацию мира.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.