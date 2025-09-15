Понедельник, 15 Сентября 2025 19:53

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян принял делегацию Армянской Ассамблеи Америки.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян представил делегации соглашения, подписанные в Вашингтоне 8 августа, и договоренности, достигнутые в рамках деблокады региональных коммуникационных путей, подчеркнув широкие экономические возможности, созданные в результате подписанных соглашений и деблокады, а также с точки зрения укрепления армяно-американских отношений.

Члены делегации, в свою очередь, выразили готовность внести свой вклад в развитие армяно-американских двусторонних отношений.