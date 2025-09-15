Понедельник, 15 Сентября 2025 18:54

АрмИнфо. Новоназначенный посол Швеции в Армении Ева Сундквист вручила верительные грамоты президенту Республики Ваагну Хачатуряну.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, глава государства, поздравив посла с назначением, высоко оценил программы и инициативы, реализованные Швецией в Республике.

Сундквист выразила благодарность за теплый прием, подчеркнув, что для нее большая честь быть послом в Армении, прекрасной стране с богатой историей и культурой.