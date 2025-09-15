Arminfo.info


 Понедельник, 15 Сентября 2025 18:53
Алина Оганесян

В Ереване начались работы по демонтажу недостроенных конструкций верхней части Каскада

В Ереване начались работы по демонтажу недостроенных конструкций верхней части Каскада

АрмИнфо. В Ереване начались работы по демонтажу недостроенных конструкций верхней части Каскада. Об этом говорится на официальной странице в Фейсбук <Программы развития и инвестиций>

По предварительным данным, основные строительные работы стартуют во второй половине следующего года.

Напомним, что после землетрясения 1988г. проект строительства архитектурно- монументального комплекса <Каскад> был приостановлен. В 2002 г. Мэрия города подписала соглашение с американским меценатом Джерардом Гафесчяном, которое предусматривало восстановление Комплекса. В этом же году, по решению мэра Еревана, недостроенный участок комплекса <Каскад> был передан фонду <Музей Гафесчяна> с правом собственности.  Идея Гафесчяна была исключительной: он намеревался благоустроить территорию, ввести в эксплуатацию эскалаторы и использовать центр в качестве культурного. В 2009г.  благоустройство было завершено, Центр искусств был открыт, однако <Каскад> все еще оставался незавершенным из-за смерти мецената.

Мэрия Еревана в январе 2025 года объявила конкурс на реконструкцию комплекса Каскад. Было представлено 2 проекта - <Каскад-сады> авторства американского архитектора Дэвида Хотсона, и <Каскад-культурный узел> французского - Жана-Мишеля Вильмотта. В результате проведенного голосования на платформе <Активный горожанин> победителем стал проект французского архитектора.

Отметим, что данный проект представляет собой смотровые площадки, с которых откроется вид на город, гору Арарат, памятники <Мать Армения> и <50-летиия Октябрьской революции>.  В проект музея также включены рестораны, новые культурные площадки, связанные с искусством, музыкой и кино, залы под открытым небом и многие другие общественные места.  Лестница и эскалатор, которые согласно проектупроходят через центр музея, будут соединяться с важными символами Армении.

Более детально ознакомиться с проектом можно по следующей ссылке:  https://activecitizen.yerevan.am/suggestion-details/4/ .

На реконструкцию комплекса Каскад авторства известного французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта - основателя WILMOTTE & ASSOCIES ARCHITECTES, будет направлено 20.046 млрд драмов.

