Понедельник, 15 Сентября 2025 18:08

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян представил ход реализации проектов по строительству новой линии метро <Ачапняк> и станции <Сурмалу> в ходе пресс- конференции 15 сентября.

Так, по его словам, по станции метро <Ачапняк> уже имеется окончательная экспертиза первого этапа. Продвижение проекта невысокими темпами мэр пояснил его сложностью, в том числе по своим требованиям.

Он рассказал также, что тендеры будут проведены в три этапа: первый - по строительству тоннеля от станции метро <Барекамутюн> до ущелья, второй - участка моста, третий - работы по строительству станции.

Говоря о станции метро <Сурмалу>, Авинян сообщил, что сейчас ведутся работы над капитальной инвестиционной программой и экономическим обоснованием. Данный проект, по словам мэра, планируется реализовать в рамках сотрудничества с частным сектором.