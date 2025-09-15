Понедельник, 15 Сентября 2025 17:48

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял посла Иран в стране Мехди Собхани по случаю завершения дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян подчеркнул, что, хотя деятельность Собхани пришлась на довольно сложный период, за этот время Еревану и Тегерану удалось не только преодолеть трудности, но и добиться ощутимых результатов в двусторонних отношениях. В этом контексте собеседники обсудили текущую и будущую работу по развитию стратегического партнерства Армения-Иран, которое включает ряд сфер, представляющих взаимный интерес: инфраструктуру, энергетику и др.

Стороны обоюдно подчеркнули, что армяно-иранское сотрудничество основано на дружбе между двумя народами, безусловном уважении

принципов, важных для регионального мира, и взаимопонимании по ключевым вопросам.

За значительный вклад в углубление сотрудничества между Арменией и Ираном, а также укрепление и развитие армяно-иранских дружественных отношений Мирзоян вручил послу Мехди Собхани орден Дружбы, присвоенный ему указом президента Республики Армения, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.