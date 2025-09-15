Понедельник, 15 Сентября 2025 17:34

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян в качестве свидетеля был допрошен по делу Фонда государственных интересов ANIF. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, в ходе пресс- конференции 15 сентября.

При этом он заметил, что уголовное дело не связано лично с ним и с Советом фонда, председателем которого он являлся. <Меня допросили по делу ANIF еще полтора года назад. И всю имеющуюся информацию я передал соответствующим органам>, - сказал мэр.

Авинян также отметил, что дела в Фонде шли не так плохо, как было представлено общественности. , - сказал он.

При этом мэр коснулся и одного из проектов Фонда, связанных с подготовкой специалистов по кибербезопасности совместно новосозданной компанией CFW (51% акций принадлежат американской Orbis, 49% - фонду ANIF). Именно по этому проекту было проведено расследование исследовательского ресурса Hetq, в котором уличили дружескую связь между супругой мэра и директором CFW - Карине Андреасян.

В этой связи Авинян заверил, что и он, и его супруга познакомились с Карине Андреасян в этом же году, в каком стартовала реализация проекта.

Orbis с ANIF, по его словам, создали в Армении новую компанию - CFW, цель которой была подготовка в Армении специалистов по кибербезопасности - по программе Orbis. Последние, по окончанию курса, должны были оказать свои услуги государственным и частным компаниям.

<Начинается процесс подготовки специалистов. Затем один из наших коллег - министр экономики Ваан Керобян - когда я уже работал в мэрии, и не занимал должность председателя Совета, постоянно говорил о плохом управлении ANIF, неэффективной деятельности. Он представил инициативу в правительство, чтобы перенести Фонд в структуру Минэкономики. Потом он сделал кадровые изменения, что в глобальном смысле для членов Совета и сотрудников Orbis стало той точкой, после которой они отказались продолжать свою деятельность>, - представил ситуацию со своей стороны Авинян.

Ввиду того, что обсуждается вопрос отмывания денег, связанных с фондом ANIF, Тигран Авинян представил дополнительную информацию к вниманию правоохранительных органов. <По моему представлению, это может по той простой причине, что CFW была основана со стороны ANIF и двух компаний - Hayk и Ararat, которые были зарегистрированы со стороны Orbis в США. То есть информации о связи этих двух компаний с Orbis у следственных органов может нет, но предлагаю сделать запрос в Арменброк или США, чтобы разъяснить и этот эпизод>, - сказал градоначальник.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что ежегодно деятельность ANIF проходила международный аудит со стороны специализированной международной компании KMPG.

Напомним, что Фонд был создан в 2019 году, финансировался из госбюджета и предназначался для инвестиций в значимые для страны бизнес-проекты. Для его управления привлекались специалисты, в том числе из-за рубежа. Однако часть средств, как выяснилось, направлялась в сомнительные компании с офшорной регистрацией. 23 мая 2024 года кабмин принял решение о роспуске Фонда государственных интересов Армении (ANIF).

Так, согласно расследованию исследовательского ресурса Hetq, ANIF инвестировал 1,5 млрд драмов (около $3,8 млн) в компанию CFW, которая заявляла о намерении готовить специалистов по кибербезопасности для госсектора, но так и не подготовила ни одного. Акционеры компании были зарегистрированы в офшорной зоне американского штата Делавэр. По данным СМИ, директор CFW Карине Андреасян является подругой жены мэра Еревана Тиграна Авиняна, который ранее сам руководил фондом ANIF.

Среди других проектов фонда - солнечная электростанция "Айг-1" компании Masdar (ОАЭ), строительство которой задерживается; животноводческий комплекс компании Yeremyan; а также авиакомпания Fly Arna (совместное предприятие ANIF и Air Arabia), прекратившая работу в январе 2024 года, просуществовав менее трех лет (государство вложило в Fly Arna не менее 4,8 млрд драмов или более $12 млн). ANIF также предоставила софинансирование для открытия ресторана Hard Rock в центре Еревана, потратив на это не менее $500 тыс. из госсредств.