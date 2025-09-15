Понедельник, 15 Сентября 2025 17:06

АрмИнфо. Адвокат предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Микаела Аджапахяна, проходящий по делу о призывах к захвату власти, Марине Фарманян представила возможные варианты вердикта, который могут вынести архиепископа по итогам сегодняшнего судебного заседания.

Как рассказала адвокат в беседе с журналистами перед зданием суда, где проходит заседание, в частности, по статье, которой проходит архиепископ Микаел, предполагается несколько вариантов наказания. В частности, в качестве вердикта суд может назначить штраф, что она считает менее вероятным; избрать короткий срок заключения, от одного до двух месяцев; назначить исправительные работы - что невозможно в связи с возрастом архиепископа или лишить свободы от двух до пяти лет.

"При этом, надо обратить внимание, что инкриминируемое архиепископу считается преступлением средней тяжести, и ранее по подобному обвинению, насколько мне известно, не применялась мера пресечения в виде заключения под стражу", - обратила внимание Фарманян.

Адвокат отметила, что ожиданий касательно решения суда по делу архиепископа у нее нет, поскольку изначально весь судебный процесс продемонстрировал, что в условиях подобных нарушений справедливости ожидать не приходится. "Посмотрим, как пойдет дело дальше. Может, судья все-таки переосмыслит сделанные им нарушения и, наконец, поймет, что нельзя так обходиться со своим же государством и правосудием. В любом случае, все потом ответят за это беззаконие", - подчеркнула адвокат.

Она также обратила внимание, что сегодня в Армении закон обесценен настолько, что Институт запрета на повторное судебное разбирательство интерпретируется произвольно. "Сторона защиты всеми способами пыталась продемонстрировать, что СНБ уже заявляла, что состава преступления в этом деле нет. Однако, не смотря на это, всячески обходя один из важнейших институтов, прокурор Армении, руководитель Следственного комитета, и ожидаю, что сегодня, в том числе суд, продолжают синхронно разрушать его принципы. Но в дальнейшем это сработает против них. Как истории, так и правосудию, известны множество подобных случаев, и они от этого никак не застрахованы ",

- резюмировала адвокат.

Напомним, что сегодня продолжается судебное заседание по делу архиепископа Микаела Аджапахяна. Архиепископ был арестован 28 июня решением Ереванского суда первичной инстанции сроком на два месяца. Затем срок заключения сначала продлили на 10 дней, а затем еще на два месяца. Он обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении не содержащим состава преступления.