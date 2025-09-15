Понедельник, 15 Сентября 2025 15:36

АрмИнфо. Канада приветствует постоянные усилия Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Армении.

"Этот процесс укрепляет общее стремление к миру, взаимосвязи и процветанию во всем регионе", - подчеркивается в публикации посольства в Фейсбук.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. Ереван и Анкара провели несколько раундов переговоров.

В ходе 4-ого раунда переговоров 1 июля 2022 года в Вене стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Однако, это договоренность пока так и осталась на бумаге.

Стороны также договорились о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

13 сентября в Ереване состоялся 6-ой раунд переговоров. Стороны договорились продолжить усилия в рамках ранее достигнутых договоренностей.