Понедельник, 15 Сентября 2025 15:35

АрмИнфо. Московский театр наций представит в Армении спектакль <Тургенев. Метафизика любви> в главной роли с Сати Спиваковой и Владимиром Кошевым.

В основу литературно-музыкальной композиции положен одноименный сценарий Сергея Соловьева, повествующий о близких и непростых отношениях русского писателя Ивана Тургенева и французской примадонны Полины Виардо. В спектакле звучит музыка Фредерика Шопена, Эрика Сати, Исаака Шварца и Леонида Десятникова. Режиссер представления - Дмитрий Сердюк.

Два премьерных показа состоятся 19 сентября, в 18:00 и 20:00, на сцене Ереванского артистического театра имени Мгера Мкртчяна.

Мероприятия организованы в рамках культурно-благотворительной программы посла доброй воли Сати Спиваковой в поддержку Фонда City of smile, созданного для помощи тем, кто борется с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Весь доход от продажи билетов будет передан в Фонд City of smile.