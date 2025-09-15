Понедельник, 15 Сентября 2025 15:33

АрмИнфо. Симон Бабаян переизбран главой Палаты адвокатов Армении сроком на 4 года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил ректор Академии адвокатов Армении Ара Зограбян.

Он отметил, что из 1411 адвокатов, принявших участие в голосовании, 98 %, то есть 1383 человека проголосовали "за" его кандидатуру. "Этим выбором адвокатское сообщество выразило свою признательность Симону Бабаяну за его работу на этом посту предыдущие четыре года. Как всегда, юристы выбрали путь сохранения и развития независимости, единства, достижений. Поздравляю Симона Бабаяна и всех адвокатов", - написал Зограбян.

25 августа, Бабаян сообщил, что собирается снова баллотироваться на эту должность. Он отметил, что принял решение, учитывая мнение своей команды и коллег, а также результаты реализованных за последние годы программ, в том числе необходимость обеспечения их преемственности.