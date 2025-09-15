Понедельник, 15 Сентября 2025 15:29

АрмИнфо. 12 сентября министр внутренних дел Арпине Саркисян провела встречу с сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью МВД РА. Об этом сегодня, 15 сентября сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

В ходе встречи начальник Главного управления уголовной полиции, заместитель начальника полиции РА Вардан Варданян представил картину киберпреступлений, зарегистрированных в республике в текущем году, и борьбу с ними.

Начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД Айк Мкртчян представил работу, проделанную подразделением.

На основании оперативной информации, полученной управлением, были выявлены 3 преступные группы, совершавшие компьютерные кражи через фальшивые инвестиционные платформы. Следственный орган предъявил обвинения 18 лицам. Кроме того, государству уже возмещен ущерб на сумму около 740 миллионов драмов.

В результате исследований и мониторинга открытых источников в сети Интернет и телекоммуникационных приложений была выявлена группа лиц, которая через аккаунты пользователей Telegram приобретала паспортные данные граждан, номера телефонов, электронные кошельки, игровые аккаунты и личные кабинеты мобильных приложений банковских компаний, действующих в Армении, и, используя их, совершала компьютерные кражи и мошенничество посредством фишинговых сайтов.

Установлены личности 49 лиц, эксплуатировавших 62 канала незаконной продажи наркотиков через Telegram. В результате обысков, проведенных в рамках уголовных производств, возбужденных на основании полученной фактической информации, было обнаружено крупное количество наркотиков и боеприпасов, арестовано 3 человека.

В настоящее время управление по борьбе с киберпреступностью продолжает тесное сотрудничество с рядом ведущих международных компаний, а также с круглосуточными национальными контактными пунктами государств- участников Конвенции о киберпреступности. Это сотрудничество обеспечивает оперативный обмен оперативными данными, доказательствами в различных уголовных производствах и информацией о новых видах киберпреступности по прямому каналу связи. Кроме того, управление продолжило укреплять сотрудничество с международными партнерами и крупными компаниями, работающими в сфере информационных технологий.

Министр внутренних дел, выразив благодарность за проделанную работу, выделил ряд направлений и дала поручения.

Арпине Саркисян подчеркнула важность расширения сотрудничества управления как с международными партнерами, так и с другими правоохранительными органами и службами полиции. Была отмечена важность взаимодействия с международными криптовалютными компаниями в борьбе как с киберпреступностью, так и с коррупционными преступлениями. Особо была отмечена необходимость тесного сотрудничества с операторами мобильной связи, и было поручено поставить это партнерство на институциональную основу.

Арпине Саркисян также коснулась создания киберлаборатории, в рамках которой в настоящее время ведется работа с международными партнерами.

В целях профилактики преступлений министр поручила активизировать информационно-просветительскую работу, направленную на повышение правовой грамотности граждан, а также создать платформу в Telegram, посредством которой гражданам будут представлены механизмы преступной деятельности и правила поведения для ее предотвращения.

Обсуждались также вопросы, связанные с периодическим развитием возможностей сотрудников отдела, программного обеспечения и технического оснащения.