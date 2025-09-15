Понедельник, 15 Сентября 2025 15:19

АрмИнфо. Решение правительства РА убрать изображение горы Арарат из штампов о въезде и выезде, а затем последовавшие разговоры об удалении её с герба Армении, знаменуют собой тревожный момент в истории армянского народа . Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян.

По его словам, это не просто вопрос дизайна или символики, это вопрос достоинства, истории и идентичности. "Гора Арарат видна из Еревана и из разных уголков Армении. Её заснеженные вершины доминируют в нашей памяти и воображении. Для армян Арарат - это не просто гора в Турции; это сердце нашего наследия. Она изображена на гербе Армении, высечена в камнях в церквей, нарисована на наших стенах и нашла место практически в каждом армянском доме в разных частях мира. Это гора Ноева ковчега, откуда, согласно Книге Бытия, человечество заново начало свой путь после потопа. В армянской традиции Арарат - это место, откуда Ной спустился и поселился на территории современной Армении. И поскольку Армения первой в мире приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году нашей эры, нет другого символа, который бы так гармонично объединял веру, историю и идентичность армянского народа", - отметил экс­министр.

Он добавил, что тот факт, что Арарат сейчас находится на территории Турции, не умаляет его места в армянской культуре и идентичности. Речь идёт не о территориальной юрисдикции, а о принадлежности.

"Стирание Арарата из наших государственных документов и символов означает отрыв нас от наших самых глубоких корней. И делать это под давлением Турции, очевидно, является опасной уступкой. Нелогично утверждать, что использование изображения Арарата на гербе Армении или в паспортах является территориальным требованием к Турции. Подобных примеров множество по всему миру. Ирландия, Греция, Индия и другие страны используют изображения, символизирующие территории за пределами их нынешних государственных границ. Ни одно ответственное правительство не должно позволять другому государству, и тем более Турции, диктовать нам наши государственные и культурные символы. Присутствие Арарата на нашем гербе и в нашей общественной жизни - это не проявление оппозиции, а утверждение идентичности. Армения имеет полное право сохранять его, так же как армяне, живущие в любом уголке мира, имеют право вывешивать его в своих домах. Как ни парадоксально, такие символы могли бы стать мостами, а не барьерами, если бы политическая обстановка была разумной. Турция могла бы признать особую связь армян с Араратом, не осознавая этого. как угрозу. Признание этой связи может стать шагом к примирению, а не к разделению. Но примирение требует искренности, честности и уважения, а не уничтожения самого дорогого для армян. В конце концов, речь идёт не только о паспортах, штампах или гербах. Речь идёт о том, сохранит ли армянский народ свою идентичность или позволит другим её изменить. Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, - не лидер, оно капитулирует. Гора Арарат находится в Турции. Но она всегда будет принадлежать душе армянского народа. Никакой указ, никакая стёртая печать, никакой перерисованный герб не могут изменить эту истину. И правительство, которое забывает эту истину, предает свой собственный народ", - написал Вардан Осканян.

Напомним, что решением правительства Армения с 1 ноября изображение горы Арарат будет изъято со штампов. Причем, на сайте кабмина опубликован новый образец печати. -0- Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал соотечественников признать, что высочайшей точкой Армении является гора Арагац, и не концентрироваться на Арарате, находящемся на территории Турции.