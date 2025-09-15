Понедельник, 15 Сентября 2025 14:39

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян в ходе пресс-конференции 15 сентября пытался убедить представителей СМИ и общественность, что проблема с качеством воздуха в городе воображаема. Для пущей убедительности он представил данные, регистрируемые с датчиков, установленных на стройплощадках в столице, где показатель PM 2.5 (мелкие частицы пыли и других загрязнителей в воздухе) находился, по его словам, в рамках ПДК (предельно допустимой концентрации).

Авинян заверял, что проблемы с качеством воздуха мы имеем лишь в зимнее время. Он отметил, что сколько бы в теплые месяцы не казалось, что в городе очень пыльно, на самом деле, показатели по уровню загрязнения воздуха вызывают беспокойство лишь в зимний период. Авинян, невзирая на замечания представителей СМИ, сославшись на данные с датчиков со стройплощадок, констатировал, что весной, летом и осенью ничего проблематичного нет.

<Вам всем кажется, что в летнее время у нас имеются проблемы с качеством воздуха. Здесь важно понять, что на самом деле стоит за этим термином. Проблема с качеством воздуха - это не пыль с утра на балконе и на подоконниках. А это показатель PM 2.5 - то есть сколько микрограмм пыли содержится в воздухе. Мэрия обязала крупных строителей иметь по 2 датчика на стройплощадках. И сегодня мы в режиме реального времени можем следить за показателями с 143 устройств. На данный момент PM 2.5 составляет в среднем 41.2 мкг/куб.м>, - сказал он, подчеркнув, что это превосходный показатель. Мэр попросил кого-либо, кто сможет, опровергнуть эти данные.

Когда Авиняну посетовали на отсутствие специальных пылезащитных сетей на строительных площадках, он рассказал, что еще два с половиной года назад городские власти обязали строителей иметь соответствующее оснащение. В случае их отсутствия, по словам мэра, в отношении последних действуют штрафные санкции. Однако в качестве штрафа, как отметил градоначальник, установлена совершенно смешная сумма в 70 тыс.

драмов, и подобное решение было принято не Советом старейшин Еревана, а Национальным Собранием Республики Армения.

В этой связи мэр рассказал о недавно принятом решении, согласно которому строители, не соблюдающие требования по оснащению, лишатся возможности в 2026 году воспользоваться налоговыми льготами - вплоть до 75%.

Вместе с тем, он напомнил о предстоящих программах по озеленению города, в частности по возведению урбанистических лесов. Авинян рассказал также, что мэрия инициировала 4-летнюю программу, которая коснется горнодобывающей отрасли, строительства, дополнительных экологических ограничений в сфере градостроительства. По его словам, к строителям будут применены новые требования по посадке деревьев в соответствии со строящимися квадратными метрами.

Меж тем, отметим, что крайние данные (с 20 по 26 августа 2025г. https://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/Dust/08- 27-1.jpg ) Гидрометцентра Армении, свидетельствуют о том, что уровень пыли в воздухе превышал ПДК в разы в административном районе Нор-Норк (пр. Гая), в центре (Перекрёсток улицы Сурб

Григора Лусаворича с улицей Агатангехоса), а также превышение нормы было зарегистрировано в административных районах Арабкир (пр. Комитаса) и Шенгавит (ул Аршакунянца)

По показателю диоксида азота (http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/Dust/08- 27-2.jpg ) почти в разы превышают норму в административном районе <Кентрон> (Перекрёсток улицы Сурб Григора Лусаворича с улицей Агатангехоса), а также в Нор-Норке (пр. Гая).

По показателю диоксида серы (SO2) за указанный период отклонений по ПДК не наблюдалось (https://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/Dust/08- 27-3.jpg ).

Отметим, что PM 2.5 считается одним из самых опасных компонентов загрязненного воздуха. Эти частицы могут вызвать или усугубить заболевания дыхательной системы, сердечно- сосудистые болезни, аллергии, а также влиять на общее состояние здоровья.

Напомним, что осенью прошлого года старший эксперт Азиатского банка развития (АБР) по вопросам изменения климата Вардан Карапетян отмечал, что ситуация с загрязнением воздуха в Ереване не обнадеживающая. В этой связи он разъяснил, что датчики мэрии, которые установлены в более чем 400 пунктах, имеют ограниченные возможности мониторинга. <Дело в том, что эти устройства оценивают только 2 критерия - уровень углекислого газа (СО2) и пыли, так называемый PM 2.5. Тогда как Гидрометцентр Армении осуществляет мониторинг в

Ереване и по всей Армении по большому количеству индикаторов. Они смотрят на весь спектр парниковых газов, на наиболее опасные параметры, и картина в этом смысле не обнадеживающая>, - сказал эксперт.

Стоит отметить также, что с интенсивной застройкой Еревана, увеличивается и количество автомобилей в городе. Согласно сведениям мэрии, по положению на 1 сентября 2025 года в столице зарегистрировано 343 220 машин, что на 11 906 машин больше, чем было за тот же период 2024г. При этом, представители городских властей заметили, что эта тенденция будет иметь продолжительный характер.