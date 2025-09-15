Понедельник, 15 Сентября 2025 14:32

АрмИнфо. 15 сентября Католикос всех армян Гарегин II отбыл в Ватикан, где встретится с Папой Римским Львом XIV.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Католикоса сопровождают заведующий аспирантурой духовной семинарии "Геворкян" епископ Даниел Финдегян, директор департамента межцерковных связей ААЦ архиепископ Гарегин Амбарцумян и директор Канцелярии ААЦ Ваграм Меликян.

Его Святейшеству в Ватикане будут помогать Папский делегат по Западной Европе и представитель Католикоса всех армян в Ватикане архиепископ Хаджак Парсамян и епископ Оваким Манукян - предстоятель Армянской епархии Великобритании и Ирландии.