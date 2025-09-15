Понедельник, 15 Сентября 2025 14:31

АрмИнфо. Секретарь правящей фракции "Гражданский Договор" Артур Ованнисян оправдал пиршества в трагическую дату для армянского народа.

Так, 15 сентября, в ходе брифинга Ованнисян касаясь концерта, организованного 13 сентября в третью годовщину азербайджанской агрессии против суверенитета Армении, когда погибли по официальным данным 224 армянина, заверил, что они сложили головы "мы продолжали жить и были счастливы". По его словам, они отдали свою жизнь во имя нашей государственности, во имя благополучия армянского народа и счастья армянских детей. "Между тем, я уверен, что наши герои, сложившие свои головы на поле боя, радуются, когда видят, что благодаря их самопожертвованию сегодня их близкие, дети и соотечественники радуются, смеются и танцуют. Я не считаю, что этим как-то принижается их героизм. Поэтому прошу даже родителей погибших военнослужащих не смотреть на это с этой точки зрения, а попробовать увидеть, что все эти мероприятия воплощаются именно благодаря им", - отметил Ованнисян, добавив, что переданное ими наследие нельзя только лишь оплакивать.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2022 года ВС Азербайджага начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. В ходе двухдневных боев армянская сторона потеряла 224 человека. Среди погибших и женщины, которых вражеская сторона убила с особой жестокостью. Власти Армении в этот день не только ни на каком уровне не вспомнили погибших от азербайджанской агрессии, но и устроили масштабный фестиваль в городе Раздан.