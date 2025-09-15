Понедельник, 15 Сентября 2025 14:20

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-казахстанских дружественных отношений наградил посла Казахстана в Республике Болата Иманбаева орденом Дружбы.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян вручил орден дипломату на сегодняшней встрече во внешнеполитическом ведомстве.

На встрече Мирзоян с удовлетворением отметил динамично развивающийся политический диалог между Арменией и Казахстаном, который вносит значительный вклад в постоянное обогащение содержания двусторонних отношений. В этом контексте были также затронуты вопросы повестки дня взаимных визитов на высоком уровне.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических связей между двумя странами, в контексте чего была подчеркнута важность договорённостей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа, и расширения созданной в регионе сети мира и коммуникаций.