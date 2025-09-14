Воскресенье, 14 Сентября 2025 16:00

АрмИнфо. Смысл мудрой пословицы о том, что «без корней и полынь не растет» неведом нынешним властям Армении. Кинув пробный шар в население о том, что армянству надо перестать «зацикливаться» на горе Арарат как на символе, премьер-министр страны вскоре перешел от слов к делу.

Как передают пользователи соцсетей со ссылкой на документы правительства, начиная с ноября 2025 года на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет символа горы Арарат. Это, как считает множество пользователей, еще одна уступка Пашиняна в достижении «эпохи мира» Турции и Азербайджану с тем ракурсом, что у Армении нет территориальных претензий к геноцидальной Турции.

Известный блогер Александр Лапшин в этой связи вспомнил без упоминания слова большевистского наркома Луначарского, который на турецкие претензии по поводу изображения Арарата на гербе Советской Армении указал туркам на луну, которую они себе присвоили: «А почему на флаге Турции помещен полумесяц? Луна ведь тоже вам не принадлежит!».

Отметим, что решение было принято «латентно» на заседании Кабинета министров Армении 11 сентября, как раз за день до прибытия в Армению спецпосланника Турции Сердара Калыча.