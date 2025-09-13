Суббота, 13 Сентября 2025 13:19

АрмИнфо. Сегодня исполняется 110 лет со дня героической битвы при Муса-Даге, однако, угрозы, нависшие над армянским народом столетие назад, актуальны и сегодня, с определёнными изменениями и проявлениями. Об этмо на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Подобно тому, как когда-то люди стояли перед дилеммой: сражаться или покориться, то же самое актуально и сегодня. Должны ли мы принять надежду и обещания, проданные нам нашими врагами, или же нам следует стремиться к своим целям борьбой и логикой? Наш путь, несомненно, - это борьба, без которой не будет жизни, родины и свободы", - резюмировал депутат.

Оборона горы Муса вошла в историю национально-освободительной борьбы армянского народа как одна из наиболее героических страниц. Тогда армяне Сведии (Суедии) на горе Муса или Мусалер, в Антиохском гаваре Алеппского вилайета, близ города Сведия вынуждены были организовать самооборону во время геноцида армян в Турции в 1915 года, чтобы выжить. Оборона длилась 40 дней и завершилась спасением оборонявшихся. 13-15 сентября защитники горы Муса были приняты на борт корабля "Жанна д'Арк" и других французских кораблей и переброшены в Порт-Саид. Тогда были спасены около 4 тысяч человек, значительная часть из них - женщины и дети. Эта эпопея описана в романе австрийского писателя Франца Верфеля "Сорок дней Муса-Дага", переведенном на многие языки. После Второй мировой войны оставшиеся в живых мусалерцы и их потомки репатриировались в Советскую Армению. Ими основано село Мусалер в Эчмиадзинском районе, где воздвигнут памятник героям Обороны горы Муса.