АрмИнфо. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» (выдержки)

Уважаемые соотечественники! Уважаемые депутаты Парламента и члены Правительства!

Мир вступил в новую историческую эпоху, которая, очевидно, не будет легкой для всего человечества. Нарастают взаимные противоречия между глобальными державами и межгосударственными объединениями. Вследствие эскалации напряженности и агрессивности в международных отношениях увеличивается число войн и конфликтов.

Во внутренней и внешней политике некоторых стран укрепляются тенденции крайнего национализма. Нарастают диспропорции и неравенство в мировом экономическом развитии: одни государства все больше отстают, а другие – добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта.

Все более заметной становится эрозия международного права, наблюдается подрыв роли и статуса Организации Объединенных Наций в решении узловых проблем современности. Участились экологические и техногенные катастрофы с огромными потерями для национальных экономик.

Кризис переживает западная концепция мультикультурализма, межэтнической и межрелигиозной гармонии. Устои национальных культур и традиций расшатываются под влиянием глобалистских деструктивных сил. Усиливается миграционный кризис, растут потоки беженцев, торговля людьми и оружием, наркотрафик.

Возникли совершенно новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта. Существуют и другие факторы, свидетельствующие о коренном изменении геополитической парадигмы. Иными словами, наступает новый миропорядок.

Казахстан – это неотъемлемая часть мирового сообщества, страна, расположенная в самом центре Евразийского континента. Несмотря на глобальную нестабильность, мы сделали решительный шаг в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта.

Моя основная миссия – обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время. Наше подрастающее поколение должно жить в счастье и благополучии. Для этого мы как единая нация обязаны усердно трудиться. Это наше общее дело, гражданский и патриотический долг.

Но как бы ни было сложно, мы должны непременно добиться успеха. Иного выбора нет, поскольку от этого зависит будущее страны и судьба нашего народа. Поэтому нам необходимо подходить ко всем реформам взвешенно и вдумчиво, уделяя особое внимание их качественной реализации.

Перед Правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. В целях повышения конкурентоспособности Казахстана мы должны пересмотреть подходы к нашей работе. С учетом сказанного хочу остановиться на следующих ключевых задачах.

ПЕРВОЕ. Несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции.

Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли.

В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность. Поэтому Правительство должно пересмотреть инвестиционную политику. В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. «Заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора.

В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций – это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов.

Надо внимательно рассмотреть принципы предоставления налоговых преференций инвесторам, разумно их применять, отдавая предпочтение значимым для экономики страны, рентабельным проектам. В целом хорошо зарекомендовал себя механизм инвестиционных соглашений.

Для создания дополнительных источников инвестиций необходимо переосмыслить роль Национального фонда как инструмента устойчивого развития. Средства Фонда должны продуманно использоваться для финансирования перспективных небольших проектов с высокой рыночной перспективой в нашей стране.

Самое главное, необходимо ответственно отнестись к распределению средств. К этой работе, при необходимости, можно привлечь международных управляющих и инвесторов, обладающих качественной экспертизой.

Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов.

Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения.

Сегодня в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах. Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты. Национальному банку и Правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков.

Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City.

Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект Указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением Правительству. Затем, в течение не более полугода, следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты.

ВТОРОЕ. Пришло время придать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности.

За последние пять лет мы добились определенных результатов. Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности удвоилась, достигнув почти 17 триллионов тенге. А в структуре ВВП доля обрабатывающего сектора составила 12,4%. Только за прошлый год в эксплуатацию введены 163 новых производства, благодаря которым создано 12,5 тысячи постоянных рабочих мест.

К примеру, в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской областях запущены большие машиностроительные и металлургические предприятия. А уже в этом году в Алматы открылся крупнейший в Казахстане мультибрендовый автозавод.

Но этого недостаточно. Надо наращивать темпы диверсификации экономики. В приоритете – производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на отечественном и международном рынках. Сейчас работа в этом направлении носит бессистемный характер. Как правило, меры поддержки реализуются через различные институты с разрозненными подходами и условиями, что создает путаницу для предпринимателей. Требуется упорядочить подходы и обеспечить скоординированную работу.

Надежной опорой индустриального каркаса Казахстана традиционно служит горно-металлургический комплекс, его доля в экономике страны составляет 8 процентов. Но отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов. Учитывая глобальные тенденции, особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки.

В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции указанного профиля. Правительству также предстоит реализовать ряд флагманских проектов по глубокой переработке углеводородного сырья.

Надо обеспечить своевременный запуск крупного газохимического комплекса в Атырау и предприятия по глубокой переработке сжиженного газа в Павлодаре. Коренным образом нужно менять подход к использованию попутного и сжиженного нефтяного газа, который должен превратиться в полноценный экономический ресурс.

При реализации проектов инвесторы сталкиваются с дефицитом газа. Для решения этой проблемы предстоит разработать механизм обеспечения гарантированных и долгосрочных поставок газа. Чтобы своевременно запустить все запланированные проекты и провести цифровую трансформацию экономики, необходимы достаточные объемы электроэнергии.

В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт «зеленой» энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе.

Для Казахстана энергетический переход – не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией «Росатом». Для стабильного роста экономики, пожалуй, этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.

На недавней встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета.

ТРЕТЬЕ. На новый уровень предстоит вывести сельскохозяйственную отрасль.

Для обеспечения качественного рывка в отрасли государство в последние годы проводит системные реформы и выделяет значительные средства. В текущем году на поддержку аграриев направлен рекордный один триллион тенге. Своевременно выданы необходимые кредиты. Такого беспрецедентного объема финансирования ранее в нашей стране не было.

Но принимаемых мер пока явно недостаточно для полноценной реализации значительных возможностей отечественного АПК. Вопрос не в количестве выделенных ресурсов, а в их эффективном использовании. Для перехода к прогрессивной агроэкономике у Правительства должен быть конкретный план.

В настоящее время с участием казахстанских и иностранных инвесторов реализуется ряд крупных проектов по глубокой переработке сельхозпродукции. Суммарные инвестиции превышают два миллиарда долларов. Будет создано свыше трех тысяч рабочих мест. Продукция ориентирована на экспорт в различные страны. Такие проекты надо масштабировать. В каждом регионе, учитывая его специфику, важно формировать сквозные цепочки от производителя до прилавка.

Во многих регионах есть вертикально интегрированные агропредприятия, которые хорошо известны людям. Для этих предприятий характерно широкое использование цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность производства. Успех ведущих сельхозпроизводителей обусловлен также выстраиванием полного производственного цикла от выращивания сельхозпродукции до ее глубокой переработки. Поэтому следует создавать системные условия для распространения опыта таких агрохолдингов.

Это задача профильного министерства и общественных объединений. Подобные меры создадут основу для более широкого применения в сельском хозяйстве инноваций и научных разработок.

Ключевой акцент сейчас надо сделать на развитии агрохабов и логистических центров, а также на налаживании стратегического партнерства с иностранными инвесторами. Однако для построения продуктивного инвестиционного взаимодействие отечественным предпринимателям нужно знать и понимать современные тенденции в бизнесе, использовать в своей деятельности новейшие технологии, включая искусственный интеллект.

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу.

Как известно, наша страна является важнейшим звеном между Европой и Азией. Так, за прошлый год объем перевозок грузов по нашей территории превысил 1 миллиард тонн.

Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны. Коридор «Север – Юг» открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор «Восток – Запад» и глобальная китайская инициатива «Один пояс, один путь» усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии.

Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута. Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности.

Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Об этом сейчас много говорится, в том числе и на международных форумах. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение.

Хотел бы еще раз напомнить, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута «Восток – Запад».

Нельзя останавливаться на достигнутом. Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как «Бахты – Аягоз», «Кызылжар – Мойынты». Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры.

Также необходимо развивать автомобильные магистрали в рамках ключевых коридоров. На сегодня по всей стране строятся и ремонтируются 13 тысяч километров автодорог. При этом необходимо приоритетное внимание уделять транзитным коридорам. Следует ускорить строительство дороги «Саксаул – Бейнеу», которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана.

Правительству нужно принять специальную Программу, направленную на стимулирование именно контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов.

Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов.

Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача – стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на Правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета Правительства на специальном заседании.

Следующая важная отрасль, в которой накопилось немало проблем, – туризм. В частности, надо признать нехватку профессиональных кадров. Конкурентоспособность этой сферы все еще низкая.

В июле я поручал в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу держу на постоянном контроле. Параллельно с популярными местами отдыха важно усиливать потенциал других перспективных направлений.

Надо четко разграничить задачи. Теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.

В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана.

ПЯТОЕ. Ключевой фактор устойчивого развития – это модернизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры.

Из-за бездействия Правительства и местных исполнительных властей на протяжении десятилетий жилищно-коммунальное хозяйство страны постепенно пришло в критическое состояние. Сейчас принимаются меры, чтобы переломить ситуацию и добиться снижения износа инфраструктуры, в том числе путем либерализации тарифов, выстраивания новой модели управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Такая модель должна повысить надежность и качество услуг соразмерно росту тарифов.

Здесь, безусловно, поможет концепция создания «Умных городов», ее нужно масштабировать во всех регионах. Следует задействовать лучшие международные практики, пригласить компетентных управляющих, в том числе иностранных.

В современных реалиях модернизация жилищно-коммунального хозяйства невозможна без партнерства государства и бизнеса. Это аксиома. Следует по-новому рассмотреть целесообразность сохранения на балансе акиматов некоторых объектов ЖКХ.

Поэтому государство должно заниматься контролем и регулированием отрасли, а модернизация инфраструктуры, внедрение технологий – задача частного сектора. Властные структуры обязаны обеспечить прозрачность инфраструктурных проектов, главным образом используя цифровые инструменты, что укрепит доверие граждан к Правительству и акиматам.

Модернизация коммунального хозяйства должна сопровождаться повышением энергоэффективности инфраструктуры и жилого фонда. В сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление.

Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы, как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной, даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения.

ШЕСТОЕ. Движущей силой цифрового развития страны должны стать предприниматели.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости – почти к 50%. Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни.

Не секрет, что из более двух миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее шести процентов. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но оптимизма не вызывает.

В прошлом году мною был подписан Указ «О мерах по дальнейшей либерализации экономики», который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но Указ полностью не выполняется.

В повестке дня по-прежнему стоит вопрос оживления предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правовую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и, в конечном счете, тормозят развитие бизнеса. Предстоит провести глубокую ревизию законодательства. Технологии искусственного интеллекта позволяют сделать это быстро и эффективно.

СЕДЬМОЕ. Цифровая масштабная модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию человеческого капитала.

И здесь особая роль отводится образованию. В рамках Национального проекта «Келешек мектептері» уже функционируют 150 школ из 217 запланированных. Строительство оставшихся школ должно быть завершено в течение трех месяцев.

Цифровые технологии стремительно меняют глобальный рынок труда. В мире увеличивается спрос на специалистов, владеющих навыками работы с искусственным интеллектом. Поэтому по моему поручению запущена программа Al-Sana, призванная вовлечь до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты.

Но формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше – еще со школьной скамьи. В этой связи следует реализовать ряд инициатив. Прежде всего, для учащихся школ необходимо подготовить программу и учебные материалы по основам искусственного интеллекта. Необходимо также формирование у педагогов навыков владения технологией искусственного интеллекта.

На основе дистанционного обучения и искусственного интеллекта нужно разработать модель малокомплектной школы Qazaq Digital Mektebi. Такая платформа обеспечит школьникам из сел доступ к качественным учебным материалам.

Следует масштабировать опыт столицы по строительству центров развития детей с привлечением частного капитала. Многие предприниматели выражают готовность оказать помощь именно в этом вопросе, акимам следует активнее вовлекать их в реализацию данных проектов.

В условиях перехода к экономике знаний важно интегрировать управление наукой, образованием и инновациями. В науку основной вклад по-прежнему вносит государство, но отдача от бюджетных вливаний в виде новых патентов, технологий и производств по-прежнему недостаточная.

Инновационную политику следует передать в ведение Министерства науки и высшего образования. Ведомство совместно с Академией наук должно активно заниматься координацией научных институтов и вузов. Нужно предоставлять больше возможностей университетам, делающим ставку на искусственный интеллект.

Правительству также следует принять дополнительные меры поддержки талантливых исследователей. Необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы возвращения в страну квалифицированных отечественных специалистов. На покрытие кадровых потребностей нужно перенастроить и миграционную политику.

Важно привлекать из-за рубежа сильных специалистов, независимо от их национальности, способных внести вклад в развитие страны. Надо создавать условия, чтобы они оставались в Казахстане, поскольку нам очень нужны квалифицированные специалисты, прежде всего, настоящие мастера своего дела в технических профессиях.

Тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене. Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас.

На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, развивающихся в духе вечного стратегического партнерства. Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских, европейских и африканских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом.

Текущий год выдался насыщенным памятными датами. Это, прежде всего, 80-летие окончания Второй мировой войны. Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт.

Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, «худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента Трампа.

Вторая знаменательная дата – это 80-летие Организации Объединенных Наций, ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны. ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем.

В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций.