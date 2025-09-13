Суббота, 13 Сентября 2025 12:21

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин принял вновь назначенного директора офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении Лейлу Мелью.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении, в ходе беседы были затронуты перспективы взаимодействия в рамках программы "Развитие устойчивого школьного питания", которая успешно реализуется в Армении при поддержке правительства Российской Федерации с 2010 года.

Стороны отметили высокую эффективность сотрудничества между Российской Федерацией, ООН и правительством Армении и готовность к тесной координации в рамках 5-го этапа проекта, рассчитанного до 2030 года, с целевым взносом Российской Федерации в фонд ООН на сумму свыше 25 млн долл. США.