Пятница, 12 Сентября 2025 21:26

АрмИнфо.Водозабор в озере Севан будет увеличен со 170 млн кубометров до 200 млн кубометров. Такое решение было принято на внеочередном заседании восьмого созыва Национального Собрания Армении.

Проект закона представил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян. Он отметил, что такое решение было принято в связи с ранее осуществленным попуском воды из Севана для пополнения рек Мармарик, Раздан, Касах и Азат, которые обмелели по причине высоких температур и засухи.

"Позже было также выведено дополнительно около 30 млн кубометров в оросительных целях", - добавил Худатян.

По итогу выступления министра за проголосовали 55 депутатов, против - 0, воздержались - 5.

Напомним, что 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.

Однако, в 2023-м году попуск воды из озера Севан превысил установленные законом 170 млн.куб.м. - достигнув 228.234 млн куб.м., а в 2022-м - показатель оказался ниже - в размере 165.063 млн куб.м. В 2024-м, благодаря обильным дождя и наполненности 72 водохранилищ, построенных в оросительных целях, водозабор из озера Севан составил 131 млн кубометров воды, что является наименьшим показателем за последние 15 лет. Согласно постановлению кабмина от 5 июня т.г., в 2025 году из озера Севан разрешен водозабор в объеме до 131,8 млн куб м.