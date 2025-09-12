Пятница, 12 Сентября 2025 19:55

АрмИнфо. Национальный кукольный театр им.О.Туманяна принял участие в международном фестивале кукольных спектаклей Animaneco Joinville, который состоялся в бразильском городе Жоинвили.

Кукольный театр представил спектакль <Дюймовочка>, сыграв его дважды на португальском языке.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, в рамках фестиваля состоялся ряд важных встреч. Деятельностью театра интересовались руководители других международных фестивалей в Аргентине и Бразилии, были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в рамках фестивалей, которые состоятся в 2026-2028 годах.

В 7-м Международном театральном фестивале кукол Animaneco Joinville в Бразилии приняли участие в общей сложности 24 театральные труппы со всего мира, в том числе из Латинской Америки и ведущих европейских стран.

В рамках визита по предложению армянских общин Бразилии и Аргентины были организованы представления для детей армянских школ, действующих в Сан-Паулу и Буэнос-Айресе, а также проведены образовательные мастер- классы по изготовлению теневых кукол.