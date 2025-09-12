Пятница, 12 Сентября 2025 19:51

АрмИнфо.Национальное собрание Армении проводит внеочередное заседание. Единственный вопрос повестки - увеличение попусков воды из озера Севан с действующих 170 млн.куб.м до 200 млн.куб.м. Обсуждение будет проведено в 24-часовом режиме. За ускоренный режим проголосовали 64 депутата, против - 15, воздержались -0.

<Срочность обсуждения единственного вопроса повестки дня НС обусловлено тем, что по причине засушливой погоды возникла необходимость обеспечения оросительной водой фермерские хозяйства. Предлагается на 30 млн куб.м. Превысить допустимую норму забора воду из озера Севан - до 200 млн куб.м.> , - сказал министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян, представляя законопроект.

Законодательная инициатива направлена на частичное смягчение дефицита в оросительной воде земель, получающих воду из деривационной системы Севан-Раздан.

Напомним, что 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.

Отметим, что в 2023-м году попуск воды из озера Севан превысил установленные законом 170 млн.куб.м. - достигнув 228.234 млн куб.м., а в 2022-м - показатель оказался ниже - в размере 165.063 млн куб.м. В 2024-м, благодаря обильным дождя и наполненности 72 водохранилищ, построенных в оросительных целях, водозабор из озера Севан составил 131 млн кубометров воды, что является наименьшим показателем за последние 15 лет. Согласно постановлению кабмина от 5 июня т.г., в 2025 году из озера Севан разрешен водозабор в объеме до 131,8 млн куб м.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров.