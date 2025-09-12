Пятница, 12 Сентября 2025 17:40

АрмИнфо. Новоназначенный посол Швеции в Армении Ева Сандквист вручила копий верительных грамот заглавы МИД Армении Ваану Костаняну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны подчеркнули активный и конструктивный политический диалог, установившийся между двумя странами в последние годы, основанный на демократических принципах и общих ценностях.

Собеседники отметили важность постоянного конструктивного сотрудничества между Арменией и Швецией в процессе демократических реформ в Армении, а также расширения сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии (NB8).

Собеседники также затронули вопросы повестки дня партнерства Армения-ЕС.

Костанян рассказал о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне в ходе процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Подчеркнув решимость Армении добиться устойчивого мира на Южном Кавказе, Костанян представил возможности, которые откроются в результате разблокирования региональных коммуникаций.