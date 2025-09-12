|В парламенте Армении проголосовали за увеличение водозабора в озере Севан
|Глава МИД Армении встретился со спецпредставителем Турции
|Кукольный театр Армении принял участие в международном фестивале Animaneco Joinville в Бразилии
|Спецпредставители Армении и Турции договорились ускорить процессы по реализации соглашения о пересечении границ
|Правительство просит превысить допустимую норму забора воды из Севана: НС обсуждает вопрос в ускоренном режиме
|Захарова рассказала, когда Москва выразит позицию по маршруту TRIPP
|У Швеции новый посол в Армении
|Молодежное движение АРФД провело акцию перед зданием правительства в связи с визитом спецпредставителя Турции в Армению
|Первый президент Армении призвал армянский народ не участвовать в антицерковном митинге властей страны в Эчмиадзине
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с госсекретарем МИД Германии
|Глава МИД Армении принял делегацию постоянных представителей стран-членов НАТО
|Фонд "Гегард" направил жалобу за антиармянскую направленность статей кубинского журнала Universidad y Sociedad
|5 092 062 драмов ОО Мост надежды։ Бенефициар «Силы одного драма» за сентябрь - техношкола Мунк
|В Москве ждут от Еревана и Баку согласования места и времени проведения следующей встречи в формате "3+3"
|Чиновник Госдепа США посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|Нацпарку <Севан> вернули землю в 15 тыс. кв.м., стоимостью 5,6 млн драмов
|У оппозиционного депутата Армении обокрали автомобиль
|В Италии состоялся концерт армянской духовной музыки, приуроченной к 156-летию Комитаса
|Папикян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО
|Заявление: Первопрестольный Святой Эчмиадзин - не место для политических спекуляций, а оплот веры и национальной идентичности
|Заявление МИД Туркменистана
|Блок "Мать Армения" примет участие в выборах в Вагаршапате
|Сати Спивакова с благотворительным визитом в Ереване: спектакли и ужин в поддержку фонда
|Тагуи Товмасян требует от соратника Пашиняна сложения депутатского мандата
|Спецпредставитель Турции прибыл в Армению
|Оплатите счет через Idram&IDBank, получите idcoin-ов
|Президент Армении поддержал гонения на Церковь, учиненные Пашняном и заверил, что ни о какой национализации ЭСА речи нет
|Президент Армении: Сегодня отношение России к Армении не так, как к брату, а просто партнерские
|Новые увольнения и назначения от Пашиняна
|Ваагн Хачатурян: Армения планирует поменять Конституцию страны, но не в угоду Азербайджану
|Руководитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США прибыл в Армению
|Первый президент Армении: Контроль за Зангезурским транспортным узлом должен осуществляться исключительно Арменией
|В Тегеране прошли <Три дня с Параджановым>
|Армен Даниелян избран судьей палаты по уголовным делам Кассационного суда
|Правозащитник Рубен Меликян прокомментировал избрание скандально известного Армена Даниеляна судьей Кассационного суда
|В Ереване представят новогоднее ледовое шоу по мотивам произведений героя Арцахской войны - Алена Маргаряна
|Адвокат: Цель задержания сына мэра Гюмри - сохранение у граждан атмосферы постоянного страха
|У Пашиняна обсудили ситуацию с водными ресурсами в стране
|Армения выступила с интерпретирующим заявлением по решению Совета министров ОБСЕ о Минском процессе
|Министр юстиции: Наша Конституция не содержит проблем
|Президент Армении принял послов, аккредитованных в НАТО
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии могло быть хорошим решением, если бы оно не было продиктовано желанием переизбраться
|Презентация книги Марка Аренa «Новые приключения Шерлока Холмса»
|Вопрос о Декларации независимости в контексте изменения Конституции пока не обсуждался - Србуи Галян
|При поддержке ЕС задействованы общественные советы для удовлетворения потребностей беженцев из Нагорного Карабаха
|В МВД Армении подтвердили факт задержания сына мэра Гюмри
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Выставочный центр <Меридиан> избран местом проведения COP17
|В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна
|Служба внешней разведки Армении будет иметь собственное здание
|Симонян: Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы из Гюмри
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии сильно ударит по государству изнутри, увеличив проблемы безопасности Армении
|Армения и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в области управления рисками стихийных бедствий
|У России новый торгпред в Армении
|В Ереване состоялись 13-е консульские консультации между МИД Армении и Ирана
|Пакистанский чиновник: Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС
|Глава МОНКС сообщила о начале правовых процессов в связи с оценками вокруг реконструкции Мемориала и Музея Геноцида армян
|Серж Саргсян назвал два способа отстранения от власти неугодного правительства
|Пашинян настаивает: вашингтонские договоренности будут способствовать углублению отношений как с Россией, так и с Ираном
|Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
АрмИнфо. Новоназначенный посол Швеции в Армении Ева Сандквист вручила копий верительных грамот заглавы МИД Армении Ваану Костаняну.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны подчеркнули активный и конструктивный политический диалог, установившийся между двумя странами в последние годы, основанный на демократических принципах и общих ценностях.
Собеседники отметили важность постоянного конструктивного сотрудничества между Арменией и Швецией в процессе демократических реформ в Армении, а также расширения сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии (NB8).
Собеседники также затронули вопросы повестки дня партнерства Армения-ЕС.
Костанян рассказал о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне в ходе процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Подчеркнув решимость Армении добиться устойчивого мира на Южном Кавказе, Костанян представил возможности, которые откроются в результате разблокирования региональных коммуникаций.
