Пятница, 12 Сентября 2025 16:46

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Берлине секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с государственным секретарем МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, в ходе встречи секретарь Совета безопасности представил результаты подписанных в Вашингтоне соглашений и создаваемые экономические возможности. Госсекретарь, в свою очередь, высоко оценил усилия правительства Армении, направленные на обеспечение стабильного и долгосрочного мира в регионе.

Собеседники обсудили повестку развития двусторонних отношений между Арменией и Германией. В частности, были затронуты новые возможности экономического сотрудничества, которые возникнут в результате деблокады, и готовность к сотрудничеству в этом направлении. Были также обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и другие вопросы повестки.