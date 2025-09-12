Пятница, 12 Сентября 2025 15:51

АрмИнфо. В августе в рамках инициативы «Сила одного драма» было собрано 5 092 062 драмов. Средства будут направлены в ОО «Мост надежды», уже более трёх десятилетий занимающуюся защитой прав людей с ограниченными возможностями и содействием их социальной интеграции.

А бенефициаром сентября стала техношкола «Мунк», основанная в Арцахе и продолжающая свою деятельность в Армении. Школа предоставляет детям из разных регионов возможности для получения технологического образования. Имя бенефициара в этот раз было объявлено в беспрецедентно торжественной обстановке — во время мероприятия «Силе одного драма – 5 лет».

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности IDBank и Idram, отметила:

«Выбор бенефициара сентября оказался неслучайным и вместе с тем весьма символичным. В этом месяце программа «Сила одного драма» отмечала свой юбилей, и когда стало ясно, что бенефициаром станет «Мунк», мы решили объявить об этом именно во время праздничного мероприятия. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества с «Мунк», в том числе в рамках кампании по повышению финансовой грамотности. Мы уверены, что новая программа, цель которой — предоставить профессиональное образование молодежи Лорийской области, даст высокие результаты в самые короткие сроки. И «Мунк», и «Сила одного драма» — это о силе единства и о том, что нет ничего непреодолимого, когда мы объединяем усилия».

Ашот Аванесян, директор и основатель техношколы «Мунк», отметил:

«Эту поддержку от инициативы «Сила одного драма», как и предыдущую, мы получаем в чрезвычайно важный для нас период. Хочу подчеркнуть, что именно «Сила одного драма» была одной из первых, кто протянул нам руку в прошлом году. Сегодня в трёх филиалах «Мунк», действующих в разных регионах Армении, обучаются более 200 молодых людей. Благодаря новому партнёрству с «Силой одного драма» мы сможем начать новый учебный год и впервые запустить этап «Специализация». Это позволит более чем 70 молодым людям из Лорийской области получить профессиональное образование в родном городе, создавая значительный потенциал и новые перспективы для всего региона в сфере технологического образования».

Чтобы присоединиться к добрым делам «Силы одного драма», многого не требуется. Просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании направят один драм на реализацию важных программ и инициатив.