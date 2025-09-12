Пятница, 12 Сентября 2025 15:01

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая главой бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Бренданом Хенрехеном, посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида армян (МИГА), делегацию к мемориалу сопроводила директор МИГА Эдита Гзоян. Хенрехен возложил венок к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян, затем гости возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян.

Гзоян рассказала гостям об истории трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда в память о жертвах резни, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад и Баку в конце прошлого века, и пяти воинов-освободителей, похороненных напротив мемориальной стены в годы Арцахской войны. Она обратила внимание делегации на связь между произошедшим в Нагорно- Карабахской Республике и Геноцидом армян.

Директор МИГА также показала делегации специальные ниши, в которых собраны маленькие кувшины с землей и рассказала, что она извлечена из могил иностранных общественных, политических деятелей, представителей интеллигенции и миссионеров, поднявших свой голос протеста против массовых убийств армян и Геноцида, совершенного турецким правительством в конце 19-го и начале 20-го веков.

В этом ключе она коснулась усилий экономиста Генри Моргентау и медсестры Клары Бартон по повышению осведомленности американского общества о резне армян в Османской империи. Кроме того, директор МИГА обратила внимание, что признание Геноцида армян со стороны США было также данью уважения памяти этих людей.

В завершении Гзоян выразила благодарность делегации за визит и вручила Брендану Хенрехену книги о Геноциде армян.