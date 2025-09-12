Пятница, 12 Сентября 2025 14:09

АрмИнфо. Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агнесса Хамоян сообщила о краже боковых зеркал со своего автомобиля.

Депутат на своей странице в Фейсбук опубликовала фотографию своего автомобиля с отсутствующими зеркалами, сопроводив свой пост следующим текстом: "Вот она, Армения в наши дни. Вот так поведение. Хотя, надо отдать должное, детали были изъяты с изяществом, машина сильно не повреждена".

В беседе с журналистами Хамоян констатировала, что она не первая, кто стал жертвой орудующих на протяжении долгого времени в стране воришек, заметив, что с подобной проблемой к ней обращалось уже множество граждан. Она заметила, что большинство из них избегают заявлять об этих случаях в полицию, поскольку не хотят ввязываться в длительные процессы. Как пояснила Хмоян, со слов граждан, лишь в редких случаях полиции удается выявить тех, кто совершил кражу.

Однако, она обратил внимание, что дело не в хорошей скрытности взломщиков, а в бездействии правоохранительных органов. "Граждане сами находят тех, кто обокрал их машину. Они (воришки - ред.) демонстративно выставляют украденные запчасти в телеграм-каналах от 100 тыс драм, граждане выходят с ними на связь и договариваются. Это очень большая проблема, которая игнорируется ответственными за это органами", - посетовала депутат.

Более того, как рассказала Хамоян, однажды ей отправили видео, на котором хорошо видно, как вор крадет машину, стоящую прямо перед зданием полиции, без маски и специальных средств. Но даже в этом случае, как сообщают граждане, в полиции не могут найти этого человека.

"Эта проблема должна быть поднята, поскольку сегодня она уже носит повсеместный характер. Мне известны случаи, когда одну и ту же машину за три дня обворовывали дважды. При этом, помимо краж запчастей автомобилей, увеличились случаи кражи в квартирах, а также объемы распространения наркотиков. В полиции, между тем, не могут найти так называемых "закладчиков". Более того, гражданам предлагают самим выходить на связь с воришками и решать вопрос через телеграм-каналы, заявляя, что так проблема решится намного быстрее", - рассказала оппозиционер.

По словам Хамоян, это уже серьезная проблема, а низкие показатели преступности, о которых говорит статистика, связана в действительности с тем, что граждане не желают обращаться по этим вопросам, понимая насколько это бессмысленно.

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев депутаты бьют тревогу и требуют Министерство внутренних дел Армении предпринять действенные меры в борьбе с автомобильными воришками. Однако, проблема до сих пор не получила своего решения.