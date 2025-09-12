Пятница, 12 Сентября 2025 13:16

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Папикян представил оборонные реформы и процесс трансформации вооружённых сил в их рамках, подчеркнув важную роль НАТО в этой сфере.

В ходе встречи обсуждались ход и перспективы развития партнёрства Армения-НАТО, а также вопросы региональной и международной безопасности.