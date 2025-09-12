Arminfo.info


 Пятница, 12 Сентября 2025

Заявление МИД Туркменистана

АрмИнфо. Туркменистан осуждает удары Государства Израиль по жилому району в г.Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Государства Катар и грубое нарушение международного права.

Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций.

МИД Туркменистана

